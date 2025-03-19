В Ростове гражданина Украины приговорили к 26 годам тюрьмы за шпионаж

РИА: суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Синченко к 26 годам тюрьмы

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинца Григория Синченко к 26 годам тюрьмы за шпионаж и диверсии на территории ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Синченко обвинили в шпионаже, диверсиях и прочих преступлениях в Донецкой народной республике.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения окончательно назначить Синченко 26 лет лишения свободы», — сообщил судья.

По данным следствия, гражданин Украины незаконно приобретал, передавал третьим лицам и хранил взрывчатые вещества. Также его обвинили в покушении на сотрудника правоохранительных органов, участии в террористическом сообществе.

В общей сложности Синченко вменили 40 эпизодов преступлений. В ноябре 2024 года украинец был внесен Россией в список террористов и экстремистов.

До этого Генпрокуратура РФ сообщала, что пятерых участников украинских кол-центров, похитивших у россиян свыше 69 млн рублей под предлогом переводов на «безопасные счета», будут судить в Белгороде.

Ранее суд Анапы вынес приговор банде мошенников за аферы с недвижимостью на 230 млн рублей.