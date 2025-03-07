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83-летнего гражданина Литвы обвинили в шпионаже в пользу России

В Литве прокурор запросил девять лет тюрьмы для обвиняемого в шпионаже для РФ
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Шяуляйский окружной суд, рассматривающий дело 83-летнего гражданина Литвы Эдуардаса Мановаса о шпионаже в пользу России, получил запрос от обвинения о назначении ему девяти лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

В суде уточнили, что решение по данному запросу будет объявлено 9 апреля. Максимальное наказание по инкриминируемой Мановасу статье составляет 15 лет заключения.

Слушания по делу проходят в закрытом режиме. 14 февраля суд огласил обвинительный акт. Мановас частично признал свою вину.

Согласно заявлению прокуратуры, мужчина в течение длительного времени, соблюдая строгую конспирацию, собирал и передавал российской военной разведке несекретные сведения, представлявшие для нее интерес, за материальное вознаграждение.

Известно, что Мановас вырос в России, куда его семья была выслана во время сталинских репрессий, и имеет российское гражданство. В Литву он переехал и получил второе гражданство 20 лет назад.

В середине февраля в Польшу из Боснии и Герцеговины депортировали россиянина, которого якобы подозревают «в координации диверсионных актов».

Ранее в Литве предложили схему выделения Украине более €40 млрд.

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