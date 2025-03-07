В Британии суд признал трех болгар виновными в шпионаже в пользу России

Лондонский уголовный суд Олд-Бейли вынес обвинительный приговор трем гражданам Болгарии по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА Новости.

После трехмесячного процесса Катрина Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев были признаны виновными в сговоре с целью сбора информации, представляющей потенциальную выгоду для России.

Также отмечается, что еще трое болгарских граждан – Орлин Руссев, Бизер Джамбазов и Иван Стоянов – признали свою вину до начала суда.

В августе 2023 года британские СМИ сообщили о задержании трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России. Силовики отметили, что задержанные жили в Великобритании в течение многих лет в загородных домах, работая в разных местах. Они якобы работали на российские спецслужбы. Задержанным предъявили обвинения в хранении поддельных документов, в том числе паспортов, удостоверений личности и других документов для Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Ранее в Британии заявили о шпионаже РФ за базами подготовки бойцов ВСУ.