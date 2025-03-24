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В Гренландии высказались о визите делегации США

Эгеде: правительство Гренландии не встретится с делегацией США
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Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Действующее правительство Гренландии не встретится с делегацией США, которая посетит остров. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

«Не будет встреч между будущими гостями и действующим правительством Гренландии. Американцы были проинформированы о том, что встречи могут состояться только после того, как новое правительство Гренландии приступит к работе», — написал он.

Накануне стало известно, что делегация из США, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию.

На фоне притязаний США на остров газета Financial Times со ссылкой на источники заявила, что к делегации из США присоединятся советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц, а также министр энергетики страны Крис Райт. В Гренландии они планируют посетить американскую военную базу, а также побывать на космической базе Питуффик.

После своей победы на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул идею покупки Гренландии. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Дании, которой принадлежит остров, властей и жителей Гренландии. Несмотря на это, Трамп не намерен отступать.

13 марта американский лидер заявил, что присоединение Гренландии к США состоится, так как это необходимо для международной безопасности.

Ранее в Гренландии прошли демонстрации против Трампа.

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