Жена Вэнса вместе с делегацией посетит Гренландию

Делегация из США, включая жену вице-президента Ушу Вэнс, на этой неделе посетит Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Это следует из официального заявления офиса второй леди страны, пишет РИА Новости.

«В четверг... Вторая леди Уша Вэнс отправится в Гренландию с сыном и делегацией США, чтобы посетить исторические места, узнать о гренландском наследии и поприсутствовать на ... национальных гренландских гонках на санях с собачьей упряжкой», — говорится в заявлении.

Также газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники заявила, что к делегации из США присоединятся советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц, а также министр энергетики страны Крис Райт. Они планируют посетить на острове американскую военную базу, а также побывать на космической базе Питуффик.

Согласно заявлению офиса второй леди, делегация пробудет на острове с четверга по субботу.

После своей победы на выборах президента США Дональд Трамп выдвинул идею покупки Гренландии. Однако инициатива столкнулась с серьезным сопротивлением со стороны Дании, которой принадлежит остров, властей и жителей Гренландии. Несмотря на это, Трамп не намерен отступать.

13 марта американский лидер заявил, что присоединение Гренландии к США состоится, так как это необходимо для международной безопасности.

Ранее в Гренландии прошли демонстрации против Трампа.