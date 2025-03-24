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В Кремле раскрыли подробности о визите Ким Чен Ына в РФ

Песков: визит Ким Чен Ына в Россию согласуют по дипломатическим каналам
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Виталий Аньков/РИА Новости

Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию будет согласован по дипломатическим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы знаете, что у Ким Чен Ына есть действующее приглашение посетить РФ с визитом. Сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Пока анонс заявления мы не готовы делать», — сказал представитель Кремля.

21 марта секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с Ким Чен Ыном. Он передал главе Северной Кореи послание от президента РФ Владимира Путина.

По словам Шойгу, его встреча с главой КНДР продолжалась больше двух часов. Секретарь Совбеза отметил, что он обсудил с северокорейским лидером общение и начало диалога РФ с США, а также «все то, что происходит на Украине». Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в разных регионах мира, в том числе на Северокорейском полуострове.

Секретарь Совета безопасности России назвал свою встречу с главой КНДР важной и полезной.

Ранее Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в конфликте на Украине.

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