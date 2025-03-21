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Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от Путина
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Владимир Смирнов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает РИА Новости.

Шойгу передал послание от президента РФ Владимира Путина.

«Хотел бы передать вам привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Он уделяет пристальное внимание реализации достигнутых с вами договоренностей», — сказал он Ким Чен Ыну.

До этого лидер КНДР передал «боевой привет» президенту России Владимиру Путину.

В феврале Ким Чен Ын заявлял, что Северная Корея будет неизменно поддерживать Россию и отстаивание ею своей позиции в конфликте на Украине. По его словам, «справедливое дело армии и народа Российской Федерации по защите своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности» будут неизменно поддерживать и поощрять граждане и армия КНДР.

Ранее Договор о стратегическом партнерстве России и Северной Кореи вступил в силу.

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