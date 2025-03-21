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Шойгу рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Шойгу назвал полезной и важной встречу с Ким Чен Ыном
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Центральное телеграфное агентство Кореи

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу назвал свою встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном важной и полезной. Его слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры», — заявил Шойгу.

Также Шойгу рассказал, что его встреча с северокорейским лидером продолжалась больше двух часов. Шойгу отметил, что обсудил с Ким Чен Ыном начало диалога между Москвой и Вашингтоном, а также «все то, что происходит на Украине». Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в разных регионах мира, в том числе на Северокорейском полуострове.

Также Шойгу передал послание от президента России Владимира Путина. До этого лидер КНДР передал «боевой привет» Владимиру Путину.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея всегда будет на стороне России.

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