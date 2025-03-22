Ким Чен Ын заявил о неизменной поддержке России в конфликте на Украине

Северная Корея продолжит неизменно поддерживать Россию в проведении военной операции на Украине. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, передает агентство «Нодон синмун».

«Проводимая российской армией и народом спецоперация является демонстрацией их несокрушимой силы, патриотизма и дела справедливости, а твердый выбор и непоколебимая воля правительства КНДР — неизменно поддерживать борьбу России по защите своего государственного суверенитета, территориальной целостности и интересов безопасности в будущем», — передает издание со ссылкой на слова Ким Чен Ын.

Накануне Шойгу рассказал, что его встреча с северокорейским лидером продолжалась больше двух часов. Шойгу отметил, что обсудил с Ким Чен Ыном начало диалога между Москвой и Вашингтоном, а также «все то, что происходит на Украине». Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в разных регионах мира, в том числе на Северокорейском полуострове.

Кроме того, Шойгу передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что российский лидер уделяет пристальное внимание реализации достигнутых договоренностей.

Ранее Ким Чен Ын передал «боевой привет» Путину.