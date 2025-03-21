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Шойгу рассказал, что обсуждал с Ким Чен Ыном

Шойгу заявил, что обсудил с Ким Чен Ыном Украину, начало диалога РФ и США
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Центральное телеграфное агентство Кореи

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что его встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном продолжалась больше двух часов. Об этом сообщает ТАСС.

«Завершились переговоры, довольно продолжительные — больше двух часов», — рассказал он.

Он отметил, что стороны рассмотрели результаты выполнения решений, которые были приняты по итогам визита Ким Чен Ына в Россию и визита президента России Владимира Путина в КНДР.

Шойгу добавил, что обсудил с северокорейским лидером общение и начало диалога РФ с США, а также «все то, что происходит на Украине». Кроме того, стороны обсудили вопросы безопасности в разных регионах мира, в том числе на Северокорейском полуострове.

Также Шойгу передал послание от президента РФ Владимира Путина. До этого лидер КНДР передал «боевой привет» президенту России.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея всегда будет на стороне России.

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