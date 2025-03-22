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Художник оценил портрет, подаренный Путиным Трампу

Художник Никас Сафронов: портрет, который Путин подарил Трампу, бесценен
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Портрет, который президент России Владимир Путин передал американскому коллеге Дональду Трампу, является бесценным произведением искусства. Об этом в интервью aif.ru заявил народный художник РФ, академик Российской академии художеств Никас Сафронов.

По словам художника, в творческих кругах не принято комментировать те работы, чье авторство неизвестно. Он отметил, что в России много талантливых деятелей. Говоря о возможной стоимости картины Сафронов добавил, что «такая работа, вероятнее всего, бесценна».

«Наша страна известна всему миру как страна, дарующая культуру и искусство на протяжении многих веков», — подчеркнул он.

Художник заявил, что готов прокомментировать ситуацию по-другому, если кто-то раскроет авторство.

До этого спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что Трамп получил портрет в подарок от российского лидера. По его словам, работа была заказана Путиным у ведущего российского художника. Уиткофф отметил, что Трамп был «по-настоящему тронут».

Ранее помощник президента РФ заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.

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