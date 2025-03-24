В Кремле анонсировали международный разговор Путина

Президент России Владимир Путин вечером проведет международный телефонный разговор. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в середине дня российский лидер примет в Кремле губернатора Краснодарского края Юрия Слюсаря, а также проведет другие встречи непубличного характера.

18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

До этого журналист ВГТРК Павел Зарубин сообщил, что Путин на этой неделе планирует провести заседание Совета по культуре и искусству, а также вручить премии молодым деятелям культуры. По его словам, в один из дней глава российского государства планирует провести заседание наблюдательного совета «Движения первых».

Помимо этого, в планах президента России также региональная поездка, но какой регион посетит Путин, не уточняется. Запланировано и традиционное совещание с членами Совбеза Российской Федерации.

Ранее Песков рассказал о возможности беседы Путина и Трампа по видеомосту.