Стали известны планы Путина на следующую неделю

Путин на будущей неделе проведет заседание Совета по культуре и вручит премии

Президент России Владимир Путин на будущей неделе планирует провести заседание Совета по культуре и искусству, а также вручить премии молодым деятелям культуры. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

В один из дней глава российского государства планирует провести заседание наблюдательного совета «Движения первых».

В планах президента России также региональная поездка, но какой регион посетит Путин, не уточняется. Запланировано и традиционное совещание с членами Совбеза Российской Федерации.

До этого Песков заявил, что если президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, такой формат организуют моментально.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс говорил, что американский лидер перед разговором с российским коллегой был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, российский лидер уважает американского коллегу, потому что «понимает, с кем имеет дело». Он подчеркнул, что между президентами двух стран «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга».

Ранее Трампу рассказали о настоящем пути к миру на Украине.