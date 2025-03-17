Песков объяснил, почему Евросоюз создает из России искусственного врага

Песков: Евросоюз создает из России врага, чтобы обосновать свою милитаризацию

Евросоюз создает из России искусственного внешнего врага, чтобы обосновать свою милитаризацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

«Это попытки создания искусственного внешнего врага для того, чтобы обосновать линию на милитаризацию Европы», — отметил он.

«Российская угроза» для Европы носит абсолютно эфемерный характер, добавил Песков.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите стран ЕС в Лондоне объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил в интервью американским блогерам, что глава ЕК мобилизует членов Европейского союза для ремилитаризации с целью отвлечения внимания от огромных трат в период пандемии коронавируса и украинского конфликта.

Ранее Евросоюз признал, что не может тягаться с Россией.