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В Германии заявили о крахе фон дер Ляйен

Bild: председатель ЕК фон дер Ляйен оказалась на вторых ролях в Европе
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Yves Herman/Reuters

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потерпела крах и оказалась на вторых ролях в Европе. Об этом сообщает Bild.

В публикации подчеркивается, что Брюсселю пришлось привыкнуть к тому, что Белый дом под руководством Дональда Трампа не интересуется мнением Евросоюза в переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что вице-президент США Джей Ди Вэнс покинул саммит в Париже, когда фон дер Ляйен начала отвечать на его речь. Автор статьи считает, что такое поведение Вэнса дает понять, что Вашингтон не будет считаться с позицией главы ЕК.

До этого евродепутат, глава делегации Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте Гаральд Вилимски заявил, что программа перевооружения Евросоюза ReArm EU ставит под угрозу экономическую стабильность Европы и нарушает базовые финансовые критерии ЕС.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен жертвует стабильностью Европы и ведет ЕС к опасной эскалации в политике безопасности.

Ранее Европа призналась в совершении еще одного антироссийского шага.

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