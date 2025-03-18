Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС создаст целевую группу по военной помощи Украине

Фон дер Ляйен: ЕС создаст целевую группу координации военной помощи Украине
close
Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно также ускорить интеграцию Украины в европейский рынок оборонного оборудования», — сказал глава ЕК, выступая в Королевской военной академии Дании.

По словам фон дер Ляйен, оборонная промышленность ЕС «должна учиться у оборонной промышленности Украины».

14 марта сообщалось, что Евросоюз предложил создать добровольный фонд военной помощи Украине размером от 20 до €40 млрд, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. В феврале дипломатическое крыло ЕС предложило создать схему на уровне объединения для отправки 1,5 млн патронов на Украину. В тексте не было никаких цифр относительно суммы средств, необходимых для их поставки.

4 марта сообщалось, что в ЕС приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд из-за возражений Венгрии.

Ранее США раскрыли условие возобновления военной помощи Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами