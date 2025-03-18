ЕС создаст целевую группу по военной помощи Украине

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз (ЕС) создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно также ускорить интеграцию Украины в европейский рынок оборонного оборудования», — сказал глава ЕК, выступая в Королевской военной академии Дании.

По словам фон дер Ляйен, оборонная промышленность ЕС «должна учиться у оборонной промышленности Украины».

14 марта сообщалось, что Евросоюз предложил создать добровольный фонд военной помощи Украине размером от 20 до €40 млрд, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. В феврале дипломатическое крыло ЕС предложило создать схему на уровне объединения для отправки 1,5 млн патронов на Украину. В тексте не было никаких цифр относительно суммы средств, необходимых для их поставки.

4 марта сообщалось, что в ЕС приостановили разработку нового пакета военной помощи Украине на €20 млрд из-за возражений Венгрии.

Ранее США раскрыли условие возобновления военной помощи Украине.