Президент Бразилии в мае посетит Россию

Президент Бразилии Лула да Силва в мае посетит Россию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует в мае встретиться с Владимиром Путиным в России, а затем провести переговоры с Си Цзиньпином в Китае. Об этом сообщил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S. Paulo.

«Президент приедет в Россию в мае, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным», — сказал Аморим.

После визита в РФ Лула да Силва направится в Китай.

«Это наглядно покажет, что Бразилия никому не подчиняется», — подчеркнул помощник.

В январе Лула да Силва получил приглашение посетить Россию для участия в праздновании 80-летия Победы и намерен принять в нем участие.

27 января Владимир Путин провел телефонный разговор с Лулой да Силвой. Во время общения обсуждались вопросы стратегического партнерства двух стран в политической и торгово-экономической сферах.

Ранее президент Бразилии заявил об усвоенном уроке после ссоры Трампа и Зеленского.