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Президент Бразилии заявил об усвоенном уроке после ссоры Трампа и Зеленского

Лула да Силва: только мир на Украине способен вернуть жизнь в нормальное русло
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Eraldo Peres/AP

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к достижению мира на Украине после ссоры президента этой страны Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишут журналисты, Лула да Силва обсудил случившееся в Белом доме с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Политик выразил надежду. что теперь все усвоили урок.

«Только мир способен вернуть жизнь в нормальное русло и позволить нам жить в процветании», — подчеркнул бразильский президент.

28 февраля в Белом доме произошел конфликт. Трамп упрекнул украинского политика в неуважении и отсутствии благодарности, а также раскритиковал Зеленского за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт».

Позже президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президент РФ Владимир Путин оказался единственным победителем в этих переговорах.

Ранее в США объяснили, почему Трамп вспомнил Путина после ссоры с Зеленским.

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