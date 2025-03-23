«Отрываете от консультации»: в офисе Зеленского отказались говорить о переговорах с США

Замглавы офиса президента Владимира Зеленского Павел Палиса отказался комментировать РИА Новости переговоры делегаций Украины и США в столице Саудовской Аравии.

«Вы отрываете от консультации», — сказал он.

Переговоры украинской и американской делегаций в Эр-Рияде продолжались чуть менее полутора часов. Об их начале сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал, что в Саудовской Аравии представители республики «выполняют задание» Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности Украины. Министр уточнил, что в составе делегации страны специалисты по энергетике и военные, а на повестке — ряд сложных технических вопросов по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

Ранее в США назвали вероятный срок перемирия на Украине.