Делегации Украины и США завершили переговоры в Эр-Рияде

В Эр-Рияде закончились переговоры украинской и американской делегаций, передает РИА Новости.

Как уточняет агентство, делегация Украины покинула зал для переговоров в одном из отелей в столице Саудовской Аравии. Замглавы офиса президента Владимира Зеленского Павел Палиса отказался комментировать прошедшую встречу.

О начале переговоров чуть менее полутора часов назад сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Он рассказал, что в Саудовской Аравии представители республики «выполняют задание» Зеленского по приближению «достойного мира» и обеспечению безопасности Украины. Министр уточнил, что в составе делегации страны специалисты по энергетике и военные, а на повестке — ряд сложных технических вопросов по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог говорил о том, что 23 марта в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины в Эр-Рияде. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители США.

Отвечая на вопрос журналистов, какого итога ждут от этих переговоров на Украине, Зеленский сказал, что «было бы хорошо, чтобы встреча закончилась каким-то результатом, который может… приблизить к полному прекращению огня».

Ранее в США назвали вероятный срок перемирия на Украине.