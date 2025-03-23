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Стало известно, что РФ и США обсуждают меры по выстраиванию доверия

Уолтц: Россия и США обсуждают ряд мер по выстраиванию доверия
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала CBS News заявил, что Москва и Вашингтон обсуждают меры, нацеленные на выстраивание доверия.

«Мы говорим о ряде мер по созданию доверия», — заявил он.

По словам Уолтца, к этому, в частности, относятся вопросы, касающиеся судьбы детей на территориях, где велись боевые действия. Как подчеркнул Уолтц, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп «говорил о судьбе этих детей».

Также Уолтц рассказал, что Соединенные Штаты и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновления по нему торговых перевозок.

18 февраля 2025 года в Эр-Рияде прошла первая встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч Путина и американского президента Дональда Трампа.

Ранее Лавров раскрыл особенность переговоров России и США в Эр-Рияде.

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