Стало известно, где пройдут новые переговоры России и США

ТАСС: переговоры РФ и США в Эр-Рияде пройдут в гостинице The Ritz-Carlton

Встреча представителей России и США, которые 24 марта проведут переговоры в Эр-Рияде, состоится в гостинице The Ritz-Carlton. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что, несмотря на предстоящую встречу, гостиница работает в обычном режиме. Администрация The Ritz-Carlton не вводила спецограничений на перемещение по комплексу на время проведения переговоров, отмечает корреспондент агентства.

Представитель гостиницы рассказал, что встреча Вашингтона и Москвы состоится в абсолютно закрытом режиме.

До этого помощник президента США по Майк Уолтц заявил, что Соединенные Штаты и Россия обсудят в Саудовской Аравии вопрос прекращения боевых действий в акватории Черного моря и возобновления по нему торговых перевозок.

18 февраля в Эр-Рияде прошла первая встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч Путина и американского президента Дональда Трампа.

Ранее Лавров раскрыл особенность переговоров России и США в Эр-Рияде.