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В Кремле назвали непростым положение Европы

Песков: Европа находится в непростом положении из-за действий США
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РИА Новости

В настоящее время Европа находится в непростом положении. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

«Они (Европа — «Газета.Ru») же все время, скажем так, были за пазухой у дядюшки Сэма, но сейчас в городе другой шериф. И новый шериф им говорит: «Я все буду делать, но вы оплачивайте», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что на фоне подобных решений США Европе приходится выходить из зоны комфорта. Однако, по его словам, это происходит агрессивным способом.

В этом же интервью Песков заявил, что Европа не стремится устранить первопричины украинского конфликта. По его словам, своей милитаризацией ЕС только усугубит ситуацию.

Также пресс-секретарь президента РФ заявил, что влияние Соединенных Штатов на мировую политику огромно. Представитель Кремля подчеркнул, что только глупый человек может его недооценивать.

Ранее в Европе испугались возможного выхода США из НАТО.

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