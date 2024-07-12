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Турция ведет переговоры с РФ и Украиной по возобновлению зерновой сделки

Эрдоган сообщил о переговорах с РФ и Украиной о возобновлении зерновой сделки

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Andrew Kravchenko/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по пути из Вашингтона заявил журналистам, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по возобновлению «зернового коридора». Его слова передает РИА Новости.

«Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной», — сказал он.

Эрдоган отметил, что этому вопросу была посвящена его последняя встреча с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита ШОС в Астане. Он добавил, что на саммите НАТО этот вопрос обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

5 июля Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция надеется на возобновление черноморской зерновой сделки в новом формате.

8 июля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что реальные контакты с участниками зерновой сделки отсутствуют, хотя идеи об их возобновлении высказываются.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. После Россия отказалась продлевать договоренности из-за разногласий. Подробнее — в  материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что поставки украинской пшеницы в июне рухнули вдвое.

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