В Кремле оценили возможность возобновления Черноморской инициативы

Нюансов в вопросе возобновления Черноморской инициативы множество, Россия готова их обсуждать на предстоящих консультациях между российской и американской сторонами в Эр-Рияде. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши переговорщики будут готовы обсуждать нюансы вокруг этой проблемы, а этих нюансов огромное количество», — заявил он.

По словам Пескова, работа в данном направлении будет продолжаться. Он отметил, что обязательства по Черноморской сделке перед Россией так и не были выполнены. Пресс-секретарь подчеркнул, что предстоящее обсуждение будет непростым.

Летом прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в самолете по пути из Вашингтона заявил журналистам, что Анкара ведет переговоры с Москвой и Киевом по возобновлению «зернового коридора».

Новый коридор, о котором идет речь, планируется создать в обход стран Запада. Предполагается, что маршрут будет проходить через Турцию, Африку и другие регионы, нуждающиеся в продовольствии.

Зерновая сделка действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. После Россия отказалась продлевать договоренности из-за разногласий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава российской делегации рассказал о планах на переговорах с США.