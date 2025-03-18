Иран ответил на обвинения США в «причастности» к атакам хуситов

Иран отверг утверждения американского президента Дональда Трампа о своей «причастности» к атакам йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани.

«Хотел бы выразить глубокую обеспокоенность и категорическое осуждение недавних воинственных заявлений, сделанных высокопоставленными должностными лицами администрации США, в том числе президентом США, которые отчаянно пытаются неправомерно оправдать агрессию и военные преступления США в отношении Йемена», — заявил Иравани.

Он назвал обвинения американской стороны «безосновательными» и подчеркнул, что Иран никогда не участвовал в деятельности, которая бы нарушала резолюцию Совбеза ООН по оружейному эмбарго в Йемене.

В ночь на 16 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов для защиты своих судов: американская армия нанесла серию ударов по целям на территории Йемена. Трамп пообещал хуситам «ад, подобного которому они никогда не видели», если атаки в Красном море не прекратятся. В результате ударов более сотни человек были ранены, несколько десятков не выжили. 17 марта Трамп обвинил Иран в координации атак йеменских хуситов и пообещал, что Тегеран ожидают «тяжелые последствия».

Ранее хуситы ударили по американскому авианосцу в Красном море.