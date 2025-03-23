Глава МИД Ирана рассказал о готовности страны к ведению конфликта

Аракчи: Тегеран готов к ведению войны, но не стремится к ней

Иран готов к ведению войны, но не стремится развязывать ее, заявил глава министерства иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД Ирана подчеркнул, что «дипломатический путь» в отношениях с США не зашел в тупик. По его мнению, альтернативой дипломатии является война, поэтому государства стараются использовать дипломатические средства.

Но в некоторых ситуациях конфликт неизбежен, признал дипломат. Аракчи добавил, что Иран всегда избегал войны, но полностью готов к ней и не боится ее.

7 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо заключить соглашение с Вашингтоном, либо в ближайшее время столкнуться с последствиями. Глава Белого дома отметил, что между Штатами и Ираном сложилась напряженная ситуация, и очень скоро должно что-то произойти.

19 марта портал Axios сообщил, что Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. По данным издания, глава Белого дома направил верховному лидеру республики Али Хаменеи письмо, в котором указал на данное решение.

Ранее в Иране ответили на угрозы со стороны США.