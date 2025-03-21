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В Иране ответили на угрозы со стороны США

Хаменеи: Иран даст «увесистую пощечину» каждому, кто навредит его народу
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PalSand/Shutterstock/FOTODOM

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Иран ответит «увесистой пощечиной» каждому, кто нанесет вред иранскому народу. Об этом сообщает ТАСС.

«Они (США. — «Газета.Ru») должны знать, что мы никогда не инициировали конфликт, но каждый, кто причинит зло (Ирану. — «Газета.Ru»), встретит увесистую пощечину», — сказал Хаменеи.

До этого портал Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение нового соглашения по иранской ядерной программе. Утверждается, что глава Белого дома направил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи соответствующее письмо.

4 февраля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США нужно усиливать давление на Иран. Он отметил, что это необходимо делать до тех пор, пока в Исламской Республике не прекратят действия, направленные, в конечном счете, на создание собственного ядерного оружия.

Ранее в Тегеране заявили, что Иран ведет переговоры с США через посредников.

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