Трамп пригрозил Ирану последствиями при незаключении сделки

Трамп: Ирану предстоит либо сделка с США, либо последствия при отказе от нее

Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен либо заключить соглашение с Вашингтоном, либо в ближайшее время столкнуться с последствиями. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами в Овальном кабинете Трамп заявил, что между США и Ираном сложилась напряженная ситуация, и очень скоро должно что-то произойти. Американский лидер выразил надежду на мирное соглашение, но отметил, что альтернативный вариант также решит проблему.

Трамп при этом не уточнил, какие именно шаги может предпринять США, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с нынешним положением дел в отношениях с Тегераном.

7 марта сообщалось, что президент США направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Трамп подчеркнул, что «Иран не должен получить ядерное оружие», и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

После этого иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Иран не будет вступать в прямые переговоры с США, пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана.

Ранее Трамп заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой.