Профессор Дизен: в Вашингтоне осознали, что мир не наступит при Зеленском

В Вашингтоне осознали, что мир на Украине не наступит, пока у власти находится Владимир Зеленский. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в соцсети X.

«Вашингтон, вероятно, пришел к выводу, что мир невозможен, пока Зеленский у власти», — написал Дизен, комментируя информацию о том, что соратники Дональда Трампа встречались с представителями оппозиции Украины.

6 марта Politico сообщила, что члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко, на которых обсуждали возможность проведения на Украине президентских выборов.

Источники украинского издания «Страна» подтвердили эти контакты, при этом заявив, что «американцы общаются со всеми». В том числе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, «который, по рейтингам, может победить Зеленского», а также главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии раскритиковали предложение Стубба о милитаризации Украины «до зубов».