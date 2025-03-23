Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на странице в соцсети Х раскритиковал президента Финляндии Александра Стубба за его предложение милитаризовать Украину до зубов и слова о России.

«Наш президент на 100% находится на службе у глобалистских сил, подталкивающих его к вечной войне», — написал Малинен.

Он также обратился к официальным лицам США, в том числе президенту Дональду Трампу, госсекретарю Марко Рубио и шефу Пентагону Питу Хегсету с просьбой учитывать этот факт при общении со Стуббом.

До этого президент Финляндии заявил, что Европе необходимо «милитаризовать Украину до зубов» в целях «сдерживания» России.

В свою очередь глава Европейского совета Антониу Кошта выступил против временного прекращения огня на Украине, поскольку такое развитие событий якобы позволит России укрепиться и снова атаковать. Антониу Кошта заявил, что ценит усилия, прилагаемые США, чтобы привлечь Россию к переговорам. В то же время он считает, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства.

Ранее американские аналитики обеспокоились словами Суркова о пределах расширения России.