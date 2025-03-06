«Общаются со всеми»: команда Трампа тайно обсуждает выборы с оппонентами Зеленского

Члены команды Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко, на которых обсуждали возможность проведения на Украине президентских выборов, сообщила газета Politico. Источники украинского издания «Страна» подтвердили эти контакты, при этом заявив, что «американцы общаются со всеми». В том числе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, «который, по рейтингам, может победить Зеленского», а также главой ГУР Украины Кириллом Будановым*. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Высокопоставленные члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с несколькими политическими оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

«Союзники Трампа встречались с <...> Юлией Тимошенко <...>, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко», — говорится в материале.

По данным издания, на переговорах обсуждалась возможность проведения на Украине президентских выборов.

Выборы, как отмечает Politico, — это ключевой момент любых неофициально обсуждаемых неофициально планов по урегулированию конфликта на Украине. Они, как предполагается, должны пройти после согласования временного прекращения огня и до того, как начнутся всеобъемлющие мирные переговоры.

Помощники президента США предполагают, что на выборах Зеленский не получит поддержки избирателей, так как украинцы устали от боевых действий и коррупции.

В то же время Порошенко и Тимошенко публично высказались против проведения выборов до окончания конфликта. Однако в беседах с окружением Дональда Трампа они позиционируют себя как люди, с которыми было бы легче сотрудничать и которые согласятся на многое, на что не соглашается Зеленский, заявил один из источников газеты.

По данным издания, Юлия Тимошенко в последние недели также пыталась переманить депутатов из других партий на сторону своей фракции. Политик мотивировала это тем, что Зеленскому ничего не останется, кроме как объявить о проведении выборов в ближайшее время, что даст возможность сформировать новое парламентское большинство.

В пресс-службе Тимошенко не стали комментировать информацию о переговорах с представителями американской администрации. В «Европейской солидарности» заявили Politico, что цель партии заключается не в том, чтобы приблизить выборы, а в обеспечении «конкурентных послевоенных выборов» на Украине.

«Американцы общаются со всеми»

Источники «Страны.ua» подтвердили, что союзники Дональда Трампа действительно ведут переговоры с представителями различных партий Украины на предмет подготовки к выборам. При этом собеседника издания отметили, что «американцы сейчас общаются со всеми», а не только с Порошенко и Тимошенко.

«В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур — [посол Украины в Великобритании] Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР [Кирилл] Буданов и глава фракции «Слуг народа» [Давид] Арахамия, которые противостоят [Андрею] Ермаку и более позитивно, чем глава ОП, относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну, считая это правильным для Украины», — заявил один из источников.

По его словам, при помощи этих контактов Вашингтон хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласиться на прекращение огня. Кроме этого, союзники президента США «прощупывают», на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому.

При этом собеседник «Страны.ua» отметил, что несмотря на то, что украинские политики, за редким исключением, боятся публично критиковать линию поведения Зеленского в отношениях с Трампом, в кулуарных разговорах усиливается «недоумение» от того, как ведет себя президент Украины.

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«Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. <…> И Украина уже ощущает эти последствия», — добавил источник.

Он также отметил, что Вашингтон может не ограничиться приостановкой помощи. В то же время «надежд на Европу немного», так как саммит в Лондоне показал ее неготовность в одиночку поддерживать боевые действия.

«Поэтому усиливается недовольство действиями Зеленского в отношениях со Штатами. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность», — заявил собеседник издания.

«Диктатор без выборов»

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он также называл это условием для участия Киева в переговорах по урегулированию конфликта. При этом президент США отмечал, что Владимир Зеленский вряд ли выиграет голосование, так как его рейтинг одобрения якобы составляет всего 4%.

«Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social.

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21 февраля президент США также заявил, что переговоры об урегулировании конфликта можно проводить без Зеленского. Трамп объяснил это тем, что украинский лидер в течение трех лет проводил встречи с момента начала полномасштабных боевых действий и «до сих пор не смог положить конец конфликту».

Президент Украины, в свою очередь, заявил, что слова о его рейтинге — «дезинформация, которая идет от России». Зеленский также говорил, что не уйдет с поста президента, пока Украину не примут в ЕС и НАТО. Впоследствии он согласился уйти в отставку, если это обеспечит мир в стране.

Согласно опросу Survation, опубликованному 28 февраля, если бы на Украине все-таки прошли президентские выборы, несмотря на режим военного времени, Зеленский, вероятнее всего, был бы переизбран в первом туре с 44% голосов. Второе место занял бы Залужный (21%), а третье — Порошенко (10%). Четвертую строчку могли бы разделить председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и Юлия Тимошенко (по 6% голосов), а далее следовали бы Алексей Арестович (4%), Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (3%), Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (2%) и другие.