«Общаются со всеми»: команда Трампа тайно обсуждает выборы с оппонентами Зеленского

Высокопоставленные члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с несколькими политическими оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.
«Союзники Трампа встречались с <...> Юлией Тимошенко <...>, а также с ключевыми фигурами партии Петра Порошенко», — говорится в материале.
По данным издания, на переговорах обсуждалась возможность проведения на Украине президентских выборов.
Выборы, как отмечает Politico, — это ключевой момент любых неофициально обсуждаемых неофициально планов по урегулированию конфликта на Украине. Они, как предполагается, должны пройти после согласования временного прекращения огня и до того, как начнутся всеобъемлющие мирные переговоры.
Помощники президента США предполагают, что на выборах Зеленский не получит поддержки избирателей, так как украинцы устали от боевых действий и коррупции.
В то же время Порошенко и Тимошенко публично высказались против проведения выборов до окончания конфликта. Однако в беседах с окружением Дональда Трампа они позиционируют себя как люди, с которыми было бы легче сотрудничать и которые согласятся на многое, на что не соглашается Зеленский, заявил один из источников газеты.
По данным издания, Юлия Тимошенко в последние недели также пыталась переманить депутатов из других партий на сторону своей фракции. Политик мотивировала это тем, что Зеленскому ничего не останется, кроме как объявить о проведении выборов в ближайшее время, что даст возможность сформировать новое парламентское большинство.
В пресс-службе Тимошенко не стали комментировать информацию о переговорах с представителями американской администрации. В «Европейской солидарности» заявили Politico, что цель партии заключается не в том, чтобы приблизить выборы, а в обеспечении «конкурентных послевоенных выборов» на Украине.
«Американцы общаются со всеми»
Источники «Страны.ua» подтвердили, что союзники Дональда Трампа действительно ведут переговоры с представителями различных партий Украины на предмет подготовки к выборам. При этом собеседника издания отметили, что «американцы сейчас общаются со всеми», а не только с Порошенко и Тимошенко.
«В фокусе внимание соратников Трампа сейчас несколько фигур — [посол Украины в Великобритании] Валерий Залужный, который, по рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, который один из немногих в системе власти критикует Банковую, а также глава ГУР [Кирилл] Буданов и глава фракции «Слуг народа» [Давид] Арахамия, которые противостоят [Андрею] Ермаку и более позитивно, чем глава ОП, относятся к идее Трампа как можно скорее завершить войну, считая это правильным для Украины», — заявил один из источников.
По его словам, при помощи этих контактов Вашингтон хочет организовать внутреннее давление на Зеленского с целью побудить его согласиться на прекращение огня. Кроме этого, союзники президента США «прощупывают», на кого можно сделать ставку в послевоенной Украине, с учетом крайне скептического отношения Белого дома к Зеленскому.
При этом собеседник «Страны.ua» отметил, что несмотря на то, что украинские политики, за редким исключением, боятся публично критиковать линию поведения Зеленского в отношениях с Трампом, в кулуарных разговорах усиливается «недоумение» от того, как ведет себя президент Украины.
«Никто не понимает, зачем он хамил Трампу и Вэнсу в Белом доме, почему он жестко противится идее Трампа прекратить огонь, по итогу нарвавшись на прекращение американской помощи. С учетом всех вводных прекращение огня было бы выгодно сейчас Украине. Но Зеленский эту идею пытается блокировать всеми возможными способами. <…> И Украина уже ощущает эти последствия», — добавил источник.
Он также отметил, что Вашингтон может не ограничиться приостановкой помощи. В то же время «надежд на Европу немного», так как саммит в Лондоне показал ее неготовность в одиночку поддерживать боевые действия.
«Поэтому усиливается недовольство действиями Зеленского в отношениях со Штатами. В ходу, помимо прочего, версии, что он уже полностью потерял адекватность», — заявил собеседник издания.
«Диктатор без выборов»
Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял о том, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он также называл это условием для участия Киева в переговорах по урегулированию конфликта. При этом президент США отмечал, что Владимир Зеленский вряд ли выиграет голосование, так как его рейтинг одобрения якобы составляет всего 4%.
«Он отказывается проводить выборы, его рейтинги в украинских опросах очень низкие, а единственное, в чем он преуспел — это в том, чтобы «играть» на Байдене, как на скрипке. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — написал Трамп в своей соцсети TRUTH Social.
21 февраля президент США также заявил, что переговоры об урегулировании конфликта можно проводить без Зеленского. Трамп объяснил это тем, что украинский лидер в течение трех лет проводил встречи с момента начала полномасштабных боевых действий и «до сих пор не смог положить конец конфликту».
Президент Украины, в свою очередь, заявил, что слова о его рейтинге — «дезинформация, которая идет от России». Зеленский также говорил, что не уйдет с поста президента, пока Украину не примут в ЕС и НАТО. Впоследствии он согласился уйти в отставку, если это обеспечит мир в стране.
Согласно опросу Survation, опубликованному 28 февраля, если бы на Украине все-таки прошли президентские выборы, несмотря на режим военного времени, Зеленский, вероятнее всего, был бы переизбран в первом туре с 44% голосов. Второе место занял бы Залужный (21%), а третье — Порошенко (10%). Четвертую строчку могли бы разделить председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и Юлия Тимошенко (по 6% голосов), а далее следовали бы Алексей Арестович (4%), Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) (3%), Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (2%) и другие.