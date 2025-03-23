Песков назвал парадоксальным отношение ЕС к урегулированию конфликта на Украине

Оголтелая милитаристская политика Евросоюза (ЕС) пока трудно укладывается в голове. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Действительно, пока вот эта оголтелая милитаристская политика Европы — по-другому назвать это невозможно - трудно укладывается в голове», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его мнению, отношение ЕС к урегулированию украинского конфликта — парадоксальное: европейцы, по словам Пескова, должны быть заинтересованы в мире, но при этом говорят о продолжении войны и необходимости собственной милитаризации, отметил Песков.

До этого Песков сказал, что Россия и США только в начале пути по прекращению огня на Украине. По его словам, предстоит очень серьезная, кропотливая работа, добавив, что существуют нюансы, на которые России и США еще предстоит найти ответы.

22 марта США Дональд Трамп заявил, что во время разговора с Владимиром Путиным не поднимал вопрос о сроках установления режима прекращения огня на Украине.

Ранее Трампу рассказали о настоящем пути к миру на Украине.