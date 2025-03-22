Трамп высказался об обсуждении с Путиным крайнего срока прекращения огня на Украине

Трамп не обсуждал с Путиным крайний срок начала режима прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил с российским коллегой Владимиром Путиным о крайнем сроке установления режима прекращения огня в конфликте на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках разговора с журналистами глава Белого дома заявил, что не обсуждал этот вопрос с Путиным. Он добавил, что для этого «не крайний срок».

До этого Трамп не стал отвечать на вопрос, планирует ли он вводить новые санкции против России.

Несколькими часами ранее президент США заявил, что полное прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро». По его словам, сейчас «ведутся переговоры о соглашении».

18 марта президент России Владимир Путин и Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщили в Кремле, во время переговоров хозяин Белого дома выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным.

Ранее Business Insider заявил, что Трамп ослабляет переговорную позицию Украины.