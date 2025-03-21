Если президент США Дональд Трамп по-настоящему стремится урегулировать конфликт на Украине, ему следует прекратить поставки ВСУ и разведданных Киеву. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Вы говорите, что хотите остановить войну? Тогда перестаньте отправлять оружие и разведданные Украине», — подчеркнул он.

Бывший аналитик ЦРУ обратил внимание слушателей на то, что США продолжают поддерживать Киев даже на фоне слов о мире со стороны Белого дома, поэтому у России есть все основания на ответные меры и целях безопасности.

Новый раунд переговоров между Россией и Соединенными Штатами по вопросам Украины пройдет 24 марта в Эр-Рияде. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Карасин пообещал поделиться результатами встречи сразу после ее завершения.

19 марта специальный представитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что на российско-американских переговорах будут обсуждены детали соглашений, достигнутых во время телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее в Госдепе заявили о приближении мира на Украине.