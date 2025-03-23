В МИД РФ отреагировали на удары Украины по энергетическим объектам

Украина продемонстрировала полную недоговороспособность, организовав новые атаки на объекты энергетической инфраструктуры в РФ. Об этом заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, комментарий которой опубликован на сайте ведомства.

Дипломат обратила внимание, что Киев поддержал американскую инициативу об отказе от ударов по энергетическим объектам на 30 дней. Но, несмотря на это, украинские военнослужащие продолжили атаки на соответствующие сооружения.

В частности, 19 марта целью стала нефтебаза на территории Краснодарского края. Спустя два дня удару подверглась газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области.

По словам Захаровой, своими действиями Украина показала, что не хочет договариваться с РФ о завершении конфликта и прекращении огня. Представитель министерства сравнила текущую ситуацию с событиями 2022 года, когда Киев устраивал провокации ради срыва переговорного процесса.

«Четко предупреждаем, что в случае, если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный», — подчеркнула дипломат.

В ночь на 22 марта Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил о попытке украинских дронов атаковать нефтебазу в Сальском районе Ростовской области. Как отметили местные жители, в районе объекта произошли от трех до пяти взрывов.

Ранее аналитики узнали, как россияне относятся к идее о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на энергетические объекты.