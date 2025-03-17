СМИ узнали о планах Британии отправить миротворцев на Украину на годы

The Times: Британия готова к размещению миротворцев на Украине на годы

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить на Украину тысячи британских миротворцев на длительный период. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного источника в правительстве Соединенного Королевства, речь идет о долгосрочном обязательстве. Он уточнил, что британские власти говорят «о годах» и готовы размещать миротворцев на Украине столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения.

В The Times напомнили: Стармер ранее заявлял, что для размещения на Украине британских и других европейских военных нужны гарантии США. Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не раз отказывался давать такие гарантии, отмечается в публикации издания.

До этого президент Финляндии Александер Стубб высказался об отправке финских миротворцев на Украину. Он заявил, что страна готова предпринять определенные шаги для обеспечения мира, однако говорить об отправке военных в рамках миротворческой миссии еще слишком рано, поскольку нет перемирия.

Стубб также отметил, что у Финляндии общая граница с РФ, и страна в первую очередь охраняет свои северные рубежи, однако от помощи Украине не отказывается.

Ранее Медведев заявил о возможности войны с НАТО из-за отправки «миротворцев» на Украину.