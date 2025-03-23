Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин во время переговоров с Трампом назвал нюансы в вопросе прекращения огня на Украине

Песков: Путин обозначил Трампу нюансы, которые надо учесть при прекращении огня
close
Reuters

Во время телефонных переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина российский лидер назвал коллеге несколько нюансов, которые стоит учесть при обсуждении прекращения огня на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Некоторые из этих нюансов упоминались, и эта работа, безусловно, будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В этом интервью Песков также говорил, что Россия и Соединенные Штаты в начале пути по вопросу прекращения огня на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что во время недавнего разговора с Владимиром Путиным не поднимал вопрос о сроках установления режима прекращения огня на Украине.

Несколькими часами ранее он сказал, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто «очень скоро», отметив, что ведутся переговоры по соглашению.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее Трампу рассказали о настоящем пути к миру на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами