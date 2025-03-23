Путин во время переговоров с Трампом назвал нюансы в вопросе прекращения огня на Украине

Песков: Путин обозначил Трампу нюансы, которые надо учесть при прекращении огня

Во время телефонных переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина российский лидер назвал коллеге несколько нюансов, которые стоит учесть при обсуждении прекращения огня на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

«Некоторые из этих нюансов упоминались, и эта работа, безусловно, будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В этом интервью Песков также говорил, что Россия и Соединенные Штаты в начале пути по вопросу прекращения огня на Украине.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что во время недавнего разговора с Владимиром Путиным не поднимал вопрос о сроках установления режима прекращения огня на Украине.

Несколькими часами ранее он сказал, что полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто «очень скоро», отметив, что ведутся переговоры по соглашению.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее Трампу рассказали о настоящем пути к миру на Украине.