Трамп заявил о скором достижении полного прекращения огня на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро». С такими словами он выступил перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

«Сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент», — пояснил он.

18 марта глава МИД Украины Сибига призвал Россию согласиться на прекращение огня.

18 марта президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Позднее Трамп рассказал, что в последние недели таких разговоров было несколько.

Ранее стало известно, что Россия пока не выбрала главного переговорщика для контактов с США в Саудовской Аравии.