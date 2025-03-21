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Трамп заявил о скором достижении полного прекращения огня на Украине

Трамп заявил, что прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро»
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро». С такими словами он выступил перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Питом Хегсетом.

«Сейчас ведутся переговоры о соглашении, о разделе территорий и т. д. и т. п. [Эти] переговоры ведутся в данный момент», — пояснил он.

18 марта глава МИД Украины Сибига призвал Россию согласиться на прекращение огня.

18 марта президент России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как рассказали в пресс-службе Кремля, в ходе беседы российский лидер согласился на предложение зарубежного коллеги о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Позднее Трамп рассказал, что в последние недели таких разговоров было несколько.

Ранее стало известно, что Россия пока не выбрала главного переговорщика для контактов с США в Саудовской Аравии.

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Переговоры о мире на Украине
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