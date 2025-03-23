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Песков назвал условие остановки конфликта на Украине

Песков: остановить конфликт на Украине невозможно без устранения первопричин
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MGIMO360 TV/YouTube

Остановить украинский конфликт невозможно, пока не будут устранены первопричины, из-за которого он начался. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, видео с комментарием опубликовано в Telegram-канале журналиста.

«Парадоксально: Европа, которая вместо того, чтобы думать, как устранить первопричины конфликта, а без устранения первопричин конфликта вокруг Украины остановить [конфликт] невозможно, собирается добавить дополнительно к этим первопричинам контингенты стран НАТО, которые, как они говорят, потенциально могут быть размещены на территории Украины», — отметил пресс-секретарь.

Также Песков во время беседы с Зарубиным раскрыл детали телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 18 марта. По словам представителя Кремля, эта беседа стала одной из самых продолжительных между лидерами двух стран. Он уточнил, что разговор продлился около двух часов, включая время на перевод.

В сентябре 2024 года Песков называл одно из условий завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, РФ собирается выполнить цели, поставленные в начале спецоперации, в частности, обеспечить мирную жизнь будущим поколениям. Песков подчеркивал, что следствием завершения СВО должно стать построение новой архитектуры безопасности на континенте.

Ранее Песков заявил, что Россия и США только в начале пути по прекращению огня на Украине.

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