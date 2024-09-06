Песков назвал условие, при котором Россия завершит СВО

РФ готова завершить проведение специальной военной операции (СВО) на Украине, когда сумеет добиться своих целей, заявил в интервью ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он отметил, что следствием завершения СВО должно стать построение новой архитектуры безопасности на континенте. При этом какие-либо конкретные сроки окончания спецоперации Песков называть отказался, уточнив, что «лучше быстрее, чем медленнее».

Представитель Кремля также высказался о цензуре в России, заявив, что ограничение информации целесообразно в условиях военного конфликта. По его мнению, при наступлении мира должна будет снова наступить «полная свобода информации».

Ранее Песков назвал задачу России на следующие 100 лет.