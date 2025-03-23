В Кремле высказались о потенциале сотрудничества между Россией и США

Потенциал сотрудничества между Россией и США трудно переоценить. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Новая администрация говорит о мире, новая администрация говорит о перспективах экономического сотрудничества, которое принесет выгоду всем, ну для них, конечно, самое главное, это выгода Америки, и новая администрация говорит о сделке», — заявил он.

Песков отметил, что «такая тональность импонирует» Москве.

До этого пресс-секретарь главы государства заявил, что второй телефонный разговор президентов России и США стал одним из самых продолжительных в истории лидеров двух государств.

Также он добавил, что если Владимир Путин и Дональд Трамп решат поговорить по видеомосту, это организуют моментально.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее Трампу рассказали о настоящем пути к миру на Украине.