Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что атаки Вооруженных сил Украины беспилотниками на российскую территорию — признак неготовности Киева к миру.

По его словам, недавние удары украинских беспилотников, в том числе и по гражданской инфраструктуре, говорят о том, что Киев не настроен на мирное урегулирование конфликта. Однако успехи российской армии говорят о том, что ВСУ недостаточно эффективны, в том числе в плане беспилотников.

«Мы видим, что с каждым днем и даже каждым часом они истощаются. На сегодняшний день наши беспилотники превосходят по многим компонентам западные аналоги, которые используют ВСУ», — заключил Швыткин.

18 марта российский президент Владимир Путин заявил главе Белого дома Дональду Трампу, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине должно стать полное прекращение помощи Киеву.

Ранее в Британии заявили, что скопившееся оружие на Украине стало глобальной угрозой.