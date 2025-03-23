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В Британии заявили, что скопившееся оружие на Украине стало глобальной угрозой

Times: количество скопившегося оружия на Украине несет угрозу всему миру
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Kin Cheung/AP

Количество огнестрельного оружия, которое скопилось на Украине, несет угрозу всему миру. Об этом сообщает британская газета The Times.

В статье говорится, что Украина на сегодняшний день является лидером по импорту вооружения, а это, подчеркивают авторы публикации, может повлечь за собой огромные проблемы после окончания конфликта.

Эксперты отмечают, что точное понимание, в каких объемах оружие циркулирует внутри самой Украины, отсутствует.

The Times пишет, что после прекращения боевых действий оружие могут отправить на Ближний Восток, в Африку или Европу.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря британского премьер-министра Дэйва Пареса сообщило, что правительство Великобритании отклонило требование президента России Владимира Путина к союзникам Украины приостановить поставки оружия Киеву на время перемирия.

18 марта российский президент Владимир Путин заявил главе Белого дома Дональду Трампу, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине должно стать полное прекращение помощи Киеву.

Ранее сообщалось, что Лондон и Брюссель хотят ускорить поставки оружия Киеву.

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