Путин назвал Трампу ключевое условие для прекращения конфликта на Украине

Российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине должно стать полное прекращение помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении Кремля, опубликованном по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Кроме того, Путин указал Трампу, что для предотвращения эскалации необходимо полное прекращение предоставления разведывательных данных ВСУ.

«Подчеркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путем должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву», — сказано в сообщении Кремля.

Также президенты договорились, что Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине.

Недавно завершился телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Это второй разговор двух лидеров с момента возвращения Трампа в Белый дом. Какие в России ожидания от этой беседы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Британии не исключили, что Путин заставил ждать Трампа разговора по телефону.