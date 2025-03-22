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Названа дата переговоров Путина и Вучича в Москве

Орешкин: переговоры Путина и президента Сербии Вучича пройдут в Москве 9 мая
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил РИА Новости, что переговоры главы государства Владимира Путина и его сербского коллеги Александара Вучича пройдут в Москве 9 мая.

Как отмечается, сейчас Орешкин находится с визитом в республике. Он принял участие в возложении венков к мемориалу Освободителям Белграда, а затем поучаствовал в переговорах делегаций РФ и Сербии.

«Год очень важный, 80-летие Победы. В октябре прошлого года здесь отмечали освобождение Белграда (октябрь 1944 года. — «Газета.Ru»), очень большой праздник. Май — это Победа в Великой Отечественной войне», — сказал Орешкин.

Он подчеркнул, что во время визита в Москву Вучич встретится с Путиным.

22 марта секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с вице-премьером Сербии Александаром Вулиным заявил, что Вучича ждут в Москве 9 мая для участия в праздновании 80-летия Победы. В телефонном разговоре с Путиным 7 марта президент Сербии уже говорил о том, что прилетит в Россию в этот день.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.

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