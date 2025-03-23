Песков заявил, что Путин и Трамп самостоятельно выбрали формат диалога

Выбор телефонного разговора для диалога президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вместо видеомоста — личное решение лидеров. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. Трамп в свою очередь заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс говорил, что американский лидер перед разговором с российским коллегой был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, российский лидер уважает американского коллегу, потому что «понимает, с кем имеет дело». Он подчеркнул, что между президентами двух стран «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга».

Позже стало известно, что в телефонного разговора Путин и Трамп также обсудили идеи для двухстороннего сотрудничества в экономической и энергетической сферах.

Ранее помощник президента РФ заявил о подготовке ко встрече Путина и Трампа.