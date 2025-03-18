Путин и Трамп обсудили экономическое сотрудничество между РФ и США

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили идеи для двухстороннего сотрудничества в экономической и энергетической сферах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике», — отмечается в сообщении.

Во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, российский лидер уважает американского коллегу, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентами двух стран «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Ранее после беседы с Трампом Путин дал команду военным не бить по энергоинфраструктуре Украины 30 дней.