В команде Трампа назвали главное последствие его разговора с Путиным

Экономист Сакс: Трамп добился первой за три года деэскалации на Украине

Советник президента США по науке и технологиям, миллиардер Дэвид Сакс, комментируя телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Дональда Трампа, заявил, что последнему удалось добиться первой за три года деэскалации конфликта на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети X.

«Президент Трамп добился прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры во время российско-украинской войны – это первая деэскалация за три года, которая открывает путь к полному прекращению огня и установлению постоянного мира», — написал Сакс.

Он также указал, что Трамп добился сотрудничества с Россией по Ирану и Ближнему Востоку. По его словам, эти события стали «выдающимися достижениями».

До этого спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью Fox News сообщил, что в проекте соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной предусматривается запрет на удары по всей критической инфраструктуре. Уиткофф подчеркнул, что ограничения распространяются не только на энергетические объекты, но и на прочую инфраструктуру, в рамках планируемого 30-дневного перемирия.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что вчера «мир стал намного безопаснее».