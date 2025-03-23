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Стало известно, сколько телефонных разговоров было между Путиным и Трампом

Песков не исключил, что Путин и Трамп говорили больше двух раз
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Andrew Harnik/AP/Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину не исключил, что российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп говорили больше двух раз с момента возобновления диалога.

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», — заявил он, отвечая на вопрос о количестве звонков между лидерами.

До этого газета The Hill писала, что после телефонного разговора российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа начался процесс прекращения огня в конфликте на Украине и «перекройка ее границ», однако Британия и Евросоюз намерены продолжать оказывать поддержку Киеву по своим скрытым мотивам.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Ранее была названа примерная дата достижения соглашения о перемирии на Украине.

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